Tragedia en Dabeiba: niño indígena se cayó de una garrucha cuando intentaba cruzar el río Sucio

Tragedia en el municipio de Dabeiba. Un menor de edad indígena está desaparecido tras caer de una garrucha cuando intentaba cruzar con otro el río Sucio. Autoridades locales pidieron al Gobierno nacional tomar medidas inmediatas para facilitar la movilidad en zonas rurales del municipio.

Organismos de rescate en el Occidente y Urabá antioqueño trabajan sin descanso para dar con el paradero de un niño de 9 años de edad que ya cumple casi 24 horas de desaparecido tras sufrir un accidente cuando estaba cruzando el río Sucio en el municipio de Dabeiba.

Según el reporte del alcalde de esta localidad, Daniel Higuita, la situación se produjo cuando el menor de edad junto a otro de 13 años, provenientes de la comunidad indígena Jaikerasavi del municipio de Mutatá, cruzaban el afluente en una garrucha, un sistema artesanal de polea suspendido por un cable que permite el transporte entre puntos elevados, aprovechando la gravedad.

El mandatario indicó que, tras recibir el reporte de lo ocurrido, se activó la búsqueda con el Cuerpo de Bomberos del municipio sin hasta ahora resultados positivos. Ante la emergencia, Higuita solicitó a autoridades nacionales y departamentales proveer alternativas de movilidad más seguras en zonas apartadas de su territorio y el país.



“Desde acá le hacemos un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno departamental para que articulemos acciones y podamos sustituir esas garruchas que nos han ocasionado muchas muertes por puentes colgantes que son un método de transporte mucho más seguro”, aseguró el mandatario local.

Se espera que en las próximas horas otros organismos de búsqueda de la región se sumen a labores especializadas para dar con el paradero del niño indigena que había llegado a Dabeiba con su acompañante durante el accidente para pasar la semana de receso escolar.