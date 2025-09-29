Víctimas en el Urabá antioqueño reclaman los títulos de más de 70 predios de Chiquita Brands en zona de influencia de Puerto Antioquia. Radicaron pruebas documentales ante la Fiscalía, Defensoría y la Sociedad de Activos Especiales

A más de tres meses de que la justicia nacional e internacional se pronunciara contra ex directivos de la multinacional Chiquita Brands por haber fungido como financiadores de grupos paramilitares en el Urabá antioqueño, víctimas ahora reclaman que varias de las propiedades de la compañía sirvan para su reparación.

Se trata de un total de 73 títulos de propiedad que demuestran que Chiquita Brands, a través de Agrícola El Retiro, tiene predios en cuatro municipios de Urabá, en zona de influencia de Puerto Antioquia. Las tierras superan las 4.000 hectáreas y están avaluadas en más de 1.5 billones de pesos.

Representantes de víctimas en caso Chiquita Brands: En 2025 podrían prescribir estos crímenes Foto: AFP

Gerardo Vega, abogado de la Fundación Forjando Futuros, indicó que esperan celeridad en la actuación de entidades como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad de Activos Especiales donde ya fue remitida la documentación de estas tierras para evitar que eventualmente vayan a fondos estatales sin impacto directo en la reparación que exigen las víctimas de esta región del departamento.



“Hemos entregado los documentos a todas las autoridades en Colombia, a la Fiscalía General de la Nación, a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, a la Defensoría y también a la Unidad de Víctimas. Lo que se requiere es que se actúe con rapidez”, aseguró.

Desde Forjando Futuros indicaron que esperan por parte de la justicia que quede en firme el fallo que condenó a siete ex directivos de Chiquita Brands y que los 13.000 millones de pesos de multa y los más de 70 predios que ahora reclaman puedan ser garantía de reparación para víctimas de despojo por parte de grupos paramilitares, especialmente en los años 90.