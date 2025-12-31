Tragedia en video: joven perdió la vida mientras manipulaba pirotecnia

Un video que circula en redes sociales ha generado conmoción al mostrar el momento en que un joven perdió la vida mientras manipulaba un artefacto pirotécnico. Las imágenes evidencian una escena que pasó de la celebración a la tragedia en cuestión de segundos.

De acuerdo con la información disponible, en el registro audiovisual, grabado presuntamente con un teléfono celular por uno de los asistentes, se observa a un grupo de jóvenes disfrutando de la noche mientras encendían fuegos artificiales. Entre risas, luces y destellos, varios corrían por el lugar en medio de la actividad.

En determinado momento, uno de los jóvenes prende un artefacto pirotécnico y se aleja del grupo mientras lo sostiene con la mano. Segundos después, en una acción que resultó fatal, el joven gira el fuego artificial hacia su rostro. Justo en ese instante se produce una fuerte explosión cuando aún tenía el artefacto en la mano.

El estallido generó un intenso destello que alertó de inmediato a quienes se encontraban alrededor, seguido por una densa columna de humo que cubrió la escena. Cuando el humo comenzó a disiparse, las imágenes permiten distinguir la silueta del joven tendido sobre el pavimento, inmóvil. Posteriormente, algunos de los presentes se acercan al lugar, momento en el que el video se interrumpe.



💀💥‼️EXPLOSIÓN POR PIROTECNIA LE QUITA LA VIDA A UN JOVEN‼️🕯️🧨⚠️



📌 Un joven murió al instante luego de que un cuete le explotara en las manos al no soltarlo. Testigos quedaron en shock al ver cómo cayó tras la detonación. Hasta ahora no se ha confirmado el lugar exacto donde… pic.twitter.com/nzONL1MYlN — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) December 30, 2025

Aunque en las grabaciones no se observa el desenlace posterior, se conoció que el menor involucrado falleció como consecuencia de la explosión. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada por las autoridades, así como tampoco se ha precisado el lugar exacto ni la hora específica en la que ocurrió el hecho.