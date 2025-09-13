Tras discusión con su pareja, hombre intenta prenderse fuego en vía pública

Un impactante caso registrado en Brasil se ha hecho viral en redes sociales por la difusión de un video donde un hombre tomó la drástica decisión de prenderse fuego tras una ruptura amorosa.

El suceso se dio en horas de la noche y fue captado por cámaras de seguridad del sector. Las imágenes muestran el impactante momento en que el individuo camina con un tarro en la mano, se detiene justo en frente de una casa y sin pensarlo dos veces, se rocía con gasolina encima, saca un fosforo y lo enciende, lo que llevó a que se envolviera en llamas, generando conmoción en el sector.

Inmediatamente, las llamas consumen su cuerpo, llevándolo a un intento desesperado por apagar el fuego, saltando y rodando por el suelo en una lucha por su vida. Según medios locales, el hecho se dio el pasado miércoles 10 de septiembre en un municipio de Brasil.

Posteriormente, y tras el intento de extinguir las llamas, el hombre logra sentarse, antes de desplomarse en el suelo, aparentemente inconsciente.

Hasta el momento , las autoridades no han emitido reportes oficiales sobre el estados de salud del sujeto, sin embargo, versiones extraoficiales señalan que sobrevivió y se encuentra recibiendo la atención médica oportuna para su pronta recuperación.

Las primeras hipótesis afirman que el sujeto tomó esta drástica decisión tras una fuerte discusión con su expareja, en la que la mujer decidió poner fin a la relación con el hombre.

Este es el video

Colombia cuenta con diversas líneas de atención gratuitas para quienes necesiten ayuda o estén atravesando una crisis emocional. Una de las principales es la Línea 106, disponible en varias ciudades, como Bogotá, donde funciona las 24 horas del día. También está la Línea Nacional de Orientación Psicológica 192 opción 4, del Ministerio de Salud. Estas líneas ofrecen acompañamiento profesional, escucha activa y orientación inmediata. Buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente hacia la recuperación. Recordar que no estás solo puede marcar la diferencia.