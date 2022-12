Tras necropsia, toma fuerza hipótesis de asesinato en caso Epstein

La necropsia practicada al magnate Jeffrey Epstein, procesado por pedofilia, demostraría que el magnate el hueso hioides del cuello roto, lo que desvirtuaría la hipótesis de que se quitó la vida. Así lo reveló The Washington Times que citando apartes del informe forense.

No deje de leer: Expresidente Pastrana rompió el silencio sobre su relación con Jeffrey Epstein

Publicidad

“Sufrió múltiples fracturas en los huesos del cuello”, aseguró el artículo.

“Entre los huesos rotos en el cuello de Epstein estaba el hueso hioides, que en los hombres está cerca de la manzana de Adán. Tales interrupciones pueden ocurrir en aquellos que se ahorcan, particularmente si son mayores, de acuerdo con expertos forenses y estudios sobre el tema. Pero son más comunes en víctimas de homicidio por estrangulamiento, dijeron los expertos”, especificó la nota periodística.

De acuerdo con la examinadora médico jefe de Nueva York, Barbara Samson, ningún factor en una autopsia por sí solo puede proporcionar una respuesta concluyente sobre lo que sucedió.

“En todas las investigaciones forenses, toda la información debe sintetizarse para determinar la causa y la forma de la muerte. Todo debe ser consistente; ningún hallazgo único puede evaluarse en el vacío”, acotó la funcionaria.

Publicidad

La revelación aviva el escándalo en Estados Unidos, pues muchos creen que Epstein, con numerosas conexiones con el poder, pudo haber sido asesinado en lugar de haberse suicidado.

La teorías del complot, retomadas por el presidente Donald Trump, y la exigencia de una investigación independiente alimentan el escándalo.

Publicidad

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien se dijo el sábado "horrorizado", anunció que se abrieron dos investigaciones, una del FBI y otra conducida por los servicios del Departamento de Justicia, sobre la muerte de este hombre que aparentemente falleció ahorcado y que por mucho tiempo fue una figura del jetset, antes de ser encarcelado en Nueva York a principios de julio por múltiples agresiones presuntamente contra mujeres menores de edad.

Las dudas se vieron reforzadas el domingo por revelaciones de The New York Times. Funcionarios de prisiones citados de manera anónima por el diario reconocieron que no se respetaron los procedimientos de seguimiento del detenido: no se habían realizado rondas, programadas cada 30 minutos, y estaba solo en su celda, aunque la regla es que siempre debían ser dos.

Encuentre en BLU Radio las principales noticias del mundo y los hechos internacionales. Información actualizada en video, imágenes y artículos periodísticos de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y el resto del mundo.

Publicidad