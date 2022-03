Tras prohibición de Instagram, influenciadores rusos dijeron adiós a sus seguidores entre lágrimas

La red social Instagram, propiedad del gigante estadounidense Meta, ya no está accesible en Rusia, debido a que las autoridades le acusan de propagar llamamientos a la violencia contra los rusos, en relación con el conflicto en Ucrania.

Este lunes, 14 de marzo, no se podía actualizar la aplicación y era imposible acceder a la página sin VPN, así lo comprobaron varios periodistas.

Instagram se encuentra desde ahora en la lista de sitios con "acceso restringido" publicado por el regulador de las telecomunicaciones Roskomnadzor, como ya ocurre con Facebook, Twitter y medios críticos con el poder ruso.

Facebook y Instagram son muy utilizados en Rusia. Y entre los jóvenes, Instagram es la red social más popular.

Muchos pequeños negocios rusos usan esta plataforma para la publicidad, las ventas y como forma de comunicación con sus clientes.

Como en la mayoría de países, está red social también es utilizada por varios influenciadores rusos que diariamente suben contenidos. Una forma de ganarse la vida. Por eso, al enterarse de que ya no tendrían la manera de seguir trabajando en esta red social, entre lágrimas aprovecharon para despedirse de sus seguidores y mostrar su tristeza.

Olga Buzova, una de las creadoras de contenido rusas más populares de ese país, quien cuenta actualmente con 23,3 millones de seguidores, les agradeció a sus seguidores y aseguró que tiene miedo por su futuro incierto.

“Solo compartí mi vida, mi trabajo y mi alma. No hice todo esto como un trabajo para mí, esto es parte de mi alma. Se siente como una gran parte de mi corazón y me están quitando la vida (…) No tengo miedo de admitir que no quiero perderlos“, fue lo que dijo en su cuenta de Instagram antes de que la restringieran en Rusia.

Además de Buzova, Karina Nigay, otra influenciadora rusa que se dedica a hablar de moda, aseguró que Instagram es su única manera de conseguir ingresos para poder sobrevivir.

“Este es mi trabajo. Imagina que te acaban de despedir por completo del trabajo y no recibes ningún ingreso, pero al mismo tiempo tienes gastos para tu familia, para tu equipo si tienes subordinados, y de repente no tienes nada que hacer”, aseguró la influenciadora.

De acuerdo con Adam Mosseri, jefe de Instagram, esta prohibición de Rusia dejará a 80 millones de personas aisladas entre sí y del resto del mundo.