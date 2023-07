Tremenda ignorada a ladrón que quiso robar un salón de belleza: nadie le hizo caso

Un intento de robo, para fortuna de las víctimas , fue totalmente frustrado por la actitud de las mismas personas que estaban en un salón de belleza al que el ladrón llegó gritando y, al parecer, con un arma de fuego con la que trató de intimidar a las mujeres que se encontraban en el lugar.

La tremenda ignorada de las personas que se encontraban en el salón de belleza fue grabada por las cámaras de vigilancia del lugar y fueron compartidas en redes sociales donde se volvió viral.

Eran las 2:45 de la tarde del viernes, 7 de julio, cuando un hombre de gorra y gafas oscuras ingresó al local. Terciado al cuerpo llevaba un bolso en el cual metió la mano para, creen las autoridades, simular que iba armado .

Un ladrón es ignorado mientras intenta asaltar un salón de manicura en EE.UU.



Un hombre, que pretendía robar a las personas que se encontraban en un salón de manicura en Atlanta (EE.UU.) fue ignorado después de entrar al local gritando y exigiendo que todo el mundo allí pic.twitter.com/2Y5852g6IS — El Ojo de Jebus (@Chufl3t3r0) July 9, 2023

El hecho, que se dio en un spa de Atlanta, Estados Unidos , fue viralizado por las redes sociales. En las imágenes se pudo observar cuando el delincuente entró por la puerta principal del spa ante la presencia de algunos clientes y empezó a gritar “tírense al suelo”, “entreguen el dinero”, los clientes ni se inmutaron ni mucho menos se dejaron intimidar ante los gritos y amenazas del ladrón.

Publicidad

El delincuente volvió a gritar “Todo el mundo deme todo” casi que advirtiendo a los clientes que se encontraban en el lugar que se trataba de un asalto, pero las personas nunca le hicieron caso e ignoraron sus palabras. Apenas una de ellas salió del lugar, pero nada más que eso.

Ladrón completamente ignorado

El ladrón al ver que sus amenazas no fueron escuchadas, simplemente bajó la voz y tomó la decisión de retirarse con las manos vacías. Al parecer el caso no habría pasado a mayores, pues no se reportaron heridos ni víctimas fatales.

Le puede interesar: