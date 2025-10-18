Trinidad y Tobago refuerza seguridad tras alerta emitida por la Embajada de EE. UU.

El Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) anunció este sábado el refuerzo de las medidas de seguridad en todo el país, con el fin de proteger a la población tras una alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos, que instó a sus ciudadanos a mantenerse alejados de las instalaciones estadounidenses en el territorio.

En un comunicado, la sede diplomática advirtió a los estadounidenses que eviten acudir a cualquiera de sus dependencias en Trinidad y Tobago debido a un “estado de alerta elevado” durante el fin de semana festivo en el que se celebra el Diwali, el tradicional festival hindú de la luz.

La Embajada también recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a su entorno, consultar fuentes de información confiables y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades locales.

El comisario de Policía en funciones, Junior Benjamin, aseguró que, por el momento, no existe motivo de alarma y que las medidas adoptadas son de carácter preventivo.



“Estamos brindando todo el apoyo necesario y manteniendo informados a nuestros agentes, pero no queremos generar preocupación entre la ciudadanía”, declaró Benjamin en una emisora local.

“Estamos implementando todos los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las personas y la protección de las instalaciones”, añadió.

Cabe recordar que, a finales de agosto, el Gobierno de Trinidad y Tobago respaldó la decisión de Estados Unidos de desplegar “recursos militares” en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, ante el incremento de la violencia atribuida a “carteles terroristas de la droga” en la región.

Por su parte, el embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez, instó recientemente a los países del Caribe a rechazar lo que calificó como “una creciente militarización de la región”, que, según dijo, mantiene al Gobierno venezolano “profundamente preocupado”.

“Existen graves tensiones en el Caribe y debemos actuar con prudencia y moderación. Venezuela continúa apostando por la paz, la diplomacia y la cooperación, en lugar de la confrontación”, concluyó Sánchez.