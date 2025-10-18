En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trinidad y Tobago refuerza seguridad tras alerta emitida por la Embajada de EE. UU.

Trinidad y Tobago refuerza seguridad tras alerta emitida por la Embajada de EE. UU.

El comisario de Policía en funciones, Junior Benjamin, aseguró que, por el momento, no existe motivo de alarma.

Bandera de Estados Unidos _AFP.jpg
Bandera de Estados Unidos
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

El Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) anunció este sábado el refuerzo de las medidas de seguridad en todo el país, con el fin de proteger a la población tras una alerta emitida por la Embajada de Estados Unidos, que instó a sus ciudadanos a mantenerse alejados de las instalaciones estadounidenses en el territorio.

En un comunicado, la sede diplomática advirtió a los estadounidenses que eviten acudir a cualquiera de sus dependencias en Trinidad y Tobago debido a un “estado de alerta elevado” durante el fin de semana festivo en el que se celebra el Diwali, el tradicional festival hindú de la luz.

La Embajada también recomendó a sus ciudadanos mantenerse atentos a su entorno, consultar fuentes de información confiables y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades locales.

Vea también

  1. Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
    Ataque con flechas a policías frente a la embajada de Estados Unidos
    foto: suministrada
    Bogotá

    EE. UU. condena ataques en protesta y agradece a la Policía por proteger su embajada

El comisario de Policía en funciones, Junior Benjamin, aseguró que, por el momento, no existe motivo de alarma y que las medidas adoptadas son de carácter preventivo.

“Estamos brindando todo el apoyo necesario y manteniendo informados a nuestros agentes, pero no queremos generar preocupación entre la ciudadanía”, declaró Benjamin en una emisora local.

“Estamos implementando todos los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad de las personas y la protección de las instalaciones”, añadió.

Cabe recordar que, a finales de agosto, el Gobierno de Trinidad y Tobago respaldó la decisión de Estados Unidos de desplegar “recursos militares” en el Caribe, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, ante el incremento de la violencia atribuida a “carteles terroristas de la droga” en la región.

Publicidad

Por su parte, el embajador de Venezuela en Trinidad y Tobago, Álvaro Sánchez, instó recientemente a los países del Caribe a rechazar lo que calificó como “una creciente militarización de la región”, que, según dijo, mantiene al Gobierno venezolano “profundamente preocupado”.

“Existen graves tensiones en el Caribe y debemos actuar con prudencia y moderación. Venezuela continúa apostando por la paz, la diplomacia y la cooperación, en lugar de la confrontación”, concluyó Sánchez.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Estados Unidos

Noticias Internacionales

Publicidad

Publicidad

Publicidad