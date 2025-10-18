EE. UU. condena ataques en protesta y agradece a la Policía por proteger su embajada

En un pronunciamiento oficial, la Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su “profundo agradecimiento” a la Policía tras los graves disturbios registrados la tarde del viernes 17 de octubre frente a sus instalaciones, en el occidente de Bogotá. La sede diplomática fue blanco de ataques por parte de manifestantes, en medio de una jornada de protestas que dejó varios uniformados heridos.

“Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra embajada. Nuestros pensamientos están con los policías heridos y sus familias; les deseamos una pronta recuperación. Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando juntos por la seguridad de nuestros pueblos”, señaló la Embajada a través de un mensaje publicado en redes sociales.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la sede diplomática, sobre la avenida El Dorado, a pocos metros de la Universidad Nacional, donde comunidades estudiantiles y otros grupos protestantes mantenían una concentración desde horas de la mañana. De acuerdo con información preliminar, cuatro policías resultaron heridos por el impacto de flechas lanzadas desde el grupo de manifestantes cuando las autoridades intentaban impedir su avance hacia la embajada.

Policía herido por flecha en medio de disturbios cerca de la Embajada de EE. UU. en Bogotá Foto: captura video

Videos muestran el momento en que uno de los policías de la UNDMO es alcanzado en el brazo, mientras compañeros y civiles corren a auxiliarlo. Otro miembro de la institución fue herido en la pierna y atendido dentro de una patrulla de la Policía. Las imágenes evidenciaron el alto nivel de confrontación que se vivió en la zona, donde se desplegaron unidades antidisturbios y refuerzos policiales para contener la situación.

La Embajada reiteró su respaldo a las autoridades colombianas y subrayó que continuará trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad y la cooperación bilateral. Las autoridades, por su parte, anunciaron que investigan el uso de armas artesanales, como arcos y flechas, por parte de algunos manifestantes, con el fin de identificar a los responsables de las agresiones contra la fuerza pública.

Expresamos nuestro profundo agradecimiento a los valientes miembros de la fuerza pública colombiana que protegieron nuestras instalaciones y personal ante los actos violentos registrados en las protestas de ayer frente a nuestra Embajada. Nuestros pensamientos están con los… — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) October 18, 2025