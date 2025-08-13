Trump anticipa cumbre trilateral con Zelenski si la reunión con Putin "va bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este miércoles que, si la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Tendremos una segunda reunión rápida entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo", dijo a la prensa desde el Centro Kennedy, en Washington.



La cumbre Trump-Putin se celebrará en una base militar estadounidense en Alaska

La cumbre del viernes entre el presidente estadounidense Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se celebrará en una gran base militar cerca de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, confirmó este miércoles un funcionario de la Casa Blanca.

Dura advertencia de Trump a Putin por ataques a Ucrania: "Está jugando con fuego" Foto: AFP / Unsplash

La base aérea Elmendorf-Richardson, una vasta instalación del ejército de tierra y de la fuerza aérea al norte de la ciudad, albergará la reunión sobre la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense y sus ministros suelen usar su larga pista de aterrizaje como parada de reabastecimiento de combustible durante sus viajes oficiales a Asia.

Es una de las dos principales bases aéreas de Alaska, desde donde despegan regularmente aviones de combate para interceptar naves rusas que se acercan demasiado al espacio aéreo estadounidense en la región.

Alaska es una zona estratégica desde la Guerra Fría y aún alberga una importante base de misiles de defensa.