Trump asegura que la primera fase de su plan para Gaza concluirá esta semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino “debería completarse” esta semana, e instó a todas las partes a actuar con rapidez.

“Me han informado que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con celeridad… El tiempo es crucial o podría producirse un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”, escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario moderó el tono en comparación con sus declaraciones de la mañana en una entrevista con CNN, donde advirtió que Hamás enfrentaría la “aniquilación total” si se negaba a ceder el control de Gaza, como plantea su propuesta.

Por la tarde, Trump destacó que las negociaciones han sido “muy exitosas y avanzan con rapidez” y expresó su esperanza de que los equipos de mediadores y negociadores retomen las conversaciones este lunes en Egipto para ultimar los detalles.



El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó el sábado a El Cairo para impulsar los diálogos previos a la implementación del plan de paz.

“Este fin de semana se mantuvieron conversaciones muy positivas con Hamás y con países árabes, musulmanes y otros actores internacionales, con el objetivo de liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, lo más importante, alcanzar finalmente la paz en Oriente Medio, un anhelo de larga data”, subrayó el presidente estadounidense.

Donald Trump AFP

Hamás anunció el viernes que acepta liberar a todos los rehenes conforme a lo estipulado en el plan de Trump, aunque exigió “garantizar las condiciones sobre el terreno para el proceso de intercambio”.

Publicidad

Por su parte, Israel acordó el sábado una “línea de retirada inicial” de sus fuerzas en Gaza, lo que representa un avance en la hoja de ruta impulsada por Washington para estabilizar la región.

El plan de 20 puntos presentado por Trump contempla el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes y la creación de un gobierno de transición en Gaza, bajo la supervisión del propio presidente estadounidense y del ex primer ministro británico Tony Blair.

La propuesta incluye además la desmilitarización de la Franja y abre la puerta a futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, opción que hasta ahora ha sido rechazada por el primer ministro israelí.