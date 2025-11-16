En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump avisa que habrá "sanciones severas" para "cualquier país" con negocios con Rusia

Trump avisa que habrá "sanciones severas" para "cualquier país" con negocios con Rusia

"Cualquier país que haga negocios con Rusia será muy severamente sancionado, declaró el mandatario a los medios desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de nov, 2025

