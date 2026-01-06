"Trump, sin eufemismos, tomará lo que necesite": experto en geopolítica por intervención en Caracas

David Santos Gómez, doctor en ciencias sociales y profesor de geopolítica en EAFIT, analizó en Mañanas Blu la postura de Estados Unidos frente a intervenciones internacionales. Según el experto, la política estadounidense sigue guiada por sus intereses estratégicos. “Tiene que ver con los intereses de Estados Unidos para sus decisiones políticas. La Doctrina Monroe empieza a construir la idea de que América se dedique a América y Europa a Europa”, señaló.

El académico explicó que EE. UU. no interviene de manera arbitraria, sino cuando lo requieren sus aliados. “Trump reconoce unos intereses y, en ese sentido, los aspectos que crean que me puedan afectar, los voy a tomar sin eufemismos. Si lo necesito lo tomaré”, afirmó Santos Gómez, al referirse a lo que fue la intervención de Estados Unidos liderada por Donald Trump en Caracas el pasado sábado, así como sobre sus mensajes de querer, por ejemplo, intervenir también Groenlandia.

Santos Gómez advirtió que la Organización de Naciones Unidas ha perdido capacidad de frenar conflictos. Según el profesor, “las Naciones Unidas han muerto como organismo capaz de limitar intervenciones, porque la misma nación dice ya no, que son insuficientes para hoy”. Esto, afirmó, deja más margen a decisiones unilaterales de Washington en escenarios internacionales.

El especialista señaló también que los discursos políticos tienen impacto global. “Las palabras y discursos importan muchos, porque envalentonan otros imperios. Más allá de que lo de Groenlandia y Venezuela es distinto, lo que dice Trump sin eufemismos es que tomará lo que necesiten”, dijo. La inestabilidad política, concluyó, genera consecuencias incluso en Europa y en negociaciones entre Rusia y Ucrania.