Trump sorprendió a Macron con insólito bloqueo en Nueva York: hasta lo llamó

Durante la serie de reuniones y encuentros que se están presentando durante esto días en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presenció un curioso bloqueo por cuenta de la caravana de Donald Trump en Nueva York.

El presidente francés Macron tuvo que esperar el lunes por la noche en la calle en Nueva York, bloqueado por la Policía, para dejar pasar el convoy de Donald Trump, a quien telefoneó de forma improvisada.

Macron y su delegación permanecieron bloqueados sin poder avanzar detrás de las barreras de una calle neoyorquina mientras salían a pie de la sede de Naciones Unidas, según imágenes de los medios franceses Brut y BFMTV.

"Me acompañan diez personas. Voy a la embajada francesa", explicó en vano el presidente francés a un policía que, mientras se disculpaba, le indicó que el perímetro estaba cerrado a la espera del paso de un convoy.



Macron llamó a Trump

Ante la negativa del agente, con quien bromeó, Macron llamó por teléfono a su par estadounidense: "¿Cómo estás? ¿Adivina qué? Estoy esperando en la calle porque todo está bloqueado por ti", se escucha en las imágenes.

"Después, me gustaría mucho tener una breve conversación con Catar y contigo sobre la situación en Gaza", agregó el jefe de Estado francés, que acababa de reconocer en nombre de Francia el Estado de Palestina.

El entorno del presidente francés explicó que "aprovechó para llamar a Donald Trump por teléfono, caminando, para una llamada tanto muy cálida como amistosa, que permitió hacer un balance de varios temas internacionales"

Macron se disponía a cenar con el secretario general de la ONU, António Guterres.