Trump sustituye foto de Biden por una firma hecha con 'autopen' en galería presidencial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó colgar la imagen de una firma hecha con un bolígrafo automático o 'autopen' en el lugar que debería ocupar el retrato del exmandatario Joe Biden en una galería de fotos presidenciales en la Casa Blanca, según puede verse en varias imágenes publicadas este miércoles por representantes de la oficina presidencial.

Esta es la continuación de los ataques de Trump a Biden, al que ha acusado de supuestamente no "saber lo que estaba firmando" durante su mandato y de delegar en su equipo la rúbrica de importantes documentos, realizada -según el republicano- con la ayuda de un bolígrafo automático, algo que el demócrata niega.

La Casa Blanca publicó esta miércoles en sus páginas oficiales de Instagram y X dos fotografías sobre la instalación de las galería de 47 presidentes estadounidenses, ubicada en el pasillo de columnas que lleva al Despacho Oval, visible desde la Rosaleda.

A su vez, Margo Martin, una de las asistentes de prensa de la Casa Blanca, publicó un vídeo de la galería.



Joe Biden y Donald Trump Foto: AFP

Las fotografías, acompañadas por el mensaje en mayúsculas "Nuevo en la Casa Blanca", muestran primero a Trump al observar su retrato al final de la larga fila de fotografías presidenciales en marcos dorados -el color preferido del republicano- y una segunda, donde se ve claramente la firma de Biden realizada con 'autopen'.

Trump ya había anunciado la burla al veterano político demócrata a principios de septiembre, en lo que llamó el "Muro de la Fama Presidencial". "Esto va a ser muy polémico", dijo entonces el presidente.

Publicidad

En junio, Trump ordenó investigar el supuesto uso del 'autopen' para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante el periodo de Biden en la Casa Blanca y tanto el actual mandatario como legisladores republicanos argumentan que los empleados del expresidente lo hicieron probablemente para ocultar su "deterioro cognitivo".

Biden, de 82 años y diagnosticado con un cáncer de próstata en estado "agresivo", se defendió entonces: "Seamos claros: tomé las decisiones durante mi Presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa".