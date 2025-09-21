Trump y Musk se reencuentran en el funeral de Charlie Kirk tras meses de tensiones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk reaparecieron juntos este domingo durante el funeral de Charlie Kirk, activista ultraconservador asesinado el pasado 10 de septiembre. El reencuentro se produjo casi tres meses después de su sonada confrontación pública.

La ceremonia, realizada en el State Farm Stadium de Arizona ante más de 70.000 seguidores de Kirk, fue transmitida en directo y dejó como imagen destacada el momento en que el dueño de Tesla y el mandatario dejaron atrás sus diferencias para conversar y, finalmente, estrecharse la mano.

Musk, quien fue un aliado clave de Trump durante la campaña electoral, llegó a ocupar el liderazgo del recién creado y polémico Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), concebido para recortar el gasto público. No obstante, renunció tras chocar con el plan fiscal impulsado por el presidente.

Trump y Elon Musk Foto: AFP

Las discrepancias se intensificaron en junio, cuando ambos protagonizaron fuertes cruces en redes sociales. En una de esas ocasiones, Musk publicó en X que las autoridades federales poseían información comprometedora sobre Trump en los archivos de Jeffrey Epstein y sugirió que debía enfrentar un juicio. El mensaje, sin embargo, fue eliminado poco después.



Trump tiene previsto cerrar el acto en memoria de Kirk, quien perdió la vida al recibir un disparo mientras dictaba una conferencia en la Universidad Utah Valley.

A la ceremonia también acudieron destacados líderes republicanos, entre ellos el vicepresidente y amigo personal de Kirk, JD Vance; el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.; el secretario de Estado, Marco Rubio; y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quienes rindieron homenaje con emotivos discursos.