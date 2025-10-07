En vivo
Un helicóptero se accidentó en autopista de California

Un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica.

Un helicóptero médico se accidenta en autopista de California
Un helicóptero médico se accidenta en autopista de California
Foto: Capura de pantalla video NBC News
Por: AFP
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Tres personas quedaron en condición crítica el lunes luego de que un helicóptero médico se accidentó en una autopista del estado de California, informó la prensa estadounidense.

El helicóptero se accidentó después de las 7:00 de la noche, hora local, en la autopista 50 de la capital estatal Sacramento.

Información de rastreo de vuelos indicó el aparato que había despegado minutos antes desde el Centro Médico Davis de la Universidad de California.

Un piloto, una enfermera y un paramédico se encontraban a bordo y fueron llevados al hospital en condición crítica, según los bomberos de Sacramento citados por CNN.

Ningún paciente iba a bordo del helicóptero y no hubo vehículos en la autopista afectados por el percance, según las autoridades. Inicialmente no se dieron a conocer las causas del accidente. La autopista quedó cerrada por una duración indeterminada.

