Un nuevo terremoto de magnitud 6,2 golpea el noreste de Japón

Un nuevo terremoto de magnitud 6,2 golpea el noreste de Japón

El terremoto alcanzó el nivel 3 de la escala sísmica de siete niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo, en varias regiones de Iwate y las vecinas prefecturas de Aomori, Akita, Miyagi y Yamagata.

