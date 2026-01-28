Un sismo de magnitud 5,9 sacude a Filipinas

Un sismo de magnitud 5,9 sacudió este miércoles la isla filipina de Mindanao (sur), según un reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), si bien las autoridades no esperan por el momento daños graves.

El terremoto se produjo a 10 kilómetros de profundidad, alrededor de las 14.47 hora local (6.47 GMT), indicó el USGS que mide la actividad sísmica mundial. Varias réplicas de menor intensidad sucedieron al sismo, según la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs).

La localidad más cercana al epicentro del temblor es Sangay, ubicada 29,1 kilómetros al oeste del mismo. El movimiento se produjo en la provincia de Sultán Kudarat, donde se estima que viven unas 900.000 personas. Hasta ahora no hay reportes de víctimas ni de daños materiales, ni se activó alerta por tsunami.

El pasado 10 de octubre, un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Mindanao, y las autoridades ordenaron entonces evacuaciones de zonas costeras tras levantar un aviso por posible tsunami.



Tembloy hoy Foto: Google

Este incidente se produjo unos diez días después de que otro sismo de magnitud 6,9 golpeara la noche del 30 de septiembre la Isla de Cebú, en la región central de Filipinas, y dejara 74 fallecidos. Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de intensidad moderada.