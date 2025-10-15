En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Una foto en la playa casi le cuesta la vida a turista que cometió este error: hay video

Una foto en la playa casi le cuesta la vida a turista que cometió este error: hay video

Un grupo de turistas buscaba la foto perfecta en una playa famosa, pero un descuido inesperado convirtió el momento en una escena de pánico.

Turista casi muere por tomarse una foto en la playa
Autoridades advierten sobre estos hechos.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2025

Un grupo de turistas, concentrados en captar la imagen perfecta frente al mar, estuvo a punto de ser arrastrado por una ola que surgió de forma repentina y con una fuerza devastadora.

Todo quedó registrado en un video que hoy circula en redes y que ha generado conmoción entre los internautas.

El hecho ocurrió en la playa de Reynisfjara, en Islandia, uno de los destinos más visitados por su paisaje volcánico y su arena negra, pero también uno de los más peligrosos del país.

En las imágenes se observa cómo un turista se sienta sobre una roca para posar ante la cámara, mientras las olas rompen detrás de él. Sin embargo, pocos segundos después, una ola de gran tamaño lo golpea con violencia y arrastra también a quienes intentaban tomarle fotos.

Los testigos, que grababan desde la orilla, se quedaron atónitos al ver cómo las tres personas desaparecían bajo el agua.

Este es el video:

La escena se corta en el momento más crítico, dejando un silencio que refleja el susto de quienes observaban sin poder hacer nada. Según medios locales, los turistas fueron rescatados más tarde con vida, aunque presentaban varios golpes y raspones.

Las autoridades islandesas recordaron, tras el incidente, que esta playa no solo es un atractivo turístico, sino también una de las más traicioneras del Atlántico norte.

Las llamadas “olas asesinas”, impredecibles y poderosas, pueden aparecer incluso en días soleados y tranquilos, sorprendiendo a quienes se acercan demasiado a la orilla.

No es la primera vez que ocurre algo así. En agosto pasado, una niña alemana de nueve años perdió la vida en el mismo lugar cuando una ola repentina inundó una cueva en la que se encontraba con su familia. A pesar de las múltiples advertencias y banderas rojas, muchos visitantes siguen desafiando las normas de seguridad por una fotografía. En este caso, la imprudencia casi termina en tragedia.

