Blu Radio  / Mundo  / Una persona murió y cuatro más resultaron heridas tras vendaval en Francia

Una persona murió y cuatro más resultaron heridas tras vendaval en Francia

Para hacer frente a los daños causados por los fuertes vientos, las autoridades movilizaron un despliegue especial de bomberos, policías y personal médico en Ermont.

vendaval-en-francia-captura-de-pantalla-video-redes.jpg
Vendaval en Francia.
Foto: captura de pantalla video redes sociales.
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de oct, 2025

Un vendaval muy fuerte causó este lunes la muerte de una personas y heridas graves a otras cuatro en la localidad de Ermont, en el Valle del Oise, un departamento de la región de Île-de-France, en el norte de Francia.

Las autoridades del departamento, situado a las afueras de París, también informaron de otras cuatro personas heridas de menor consideración durante el vendaval, en el que se produjeron diversos desperfectos, se arrancaron tejados de casas y se derrumbaron grúas.

Para hacer frente a los daños causados por los fuertes vientos, las autoridades movilizaron un despliegue especial de bomberos, policías y personal médico en Ermont, que encuentra a unos 17 kilómetros del centro de París y tiene alrededor de 28.000 habitantes, lo que la convierte en una de las ciudades más importantes del Valle del Oise .

El fenómeno meteorológico, que se produjo durante la tarde, afectó también a otras localidades de la zona, como Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville, donde también hubo daños materiales.

Las autoridades abrieron un centro de operaciones departamental en la prefectura de Valle del Oise para coordinar las operaciones de seguridad y rescate.

