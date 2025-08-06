Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de Estados Unidos por un "problema técnico"

United Airlines suspende vuelos en aeropuertos de Estados Unidos por un "problema técnico"

Aproximadamente, el 16% de los vuelos de la aerolínea se han retrasado y varios fueron cancelados, según el rastreador de datos de vuelo FlightAware.

United Airlines
United Airlines
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 06, 2025 09:08 p. m.

La aerolínea estadounidense United Airlines anunció este miércoles la suspensión de vuelos de salida en aeropuertos de EE.UU., debido a un "problema técnico", y prevé más retrasos en las próximas horas.

"Prevemos más retrasos en los vuelos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos", indicó la aerolínea estadounidense en un comunicado a CNN.

Aproximadamente, el 16% de los vuelos de la aerolínea se han retrasado y varios fueron cancelados hasta las 20.30 horas ET (00.30 GMT del jueves), según el rastreador de datos de vuelo FlightAware.

Los aeropuertos de Chicago, Denver, Newark, Houston y San Francisco se vieron afectados por la medida, según el estado del sistema de la Administración Federal de Aviación (FAA).

