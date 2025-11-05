En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Varios heridos en atropellamiento masivo en isla de Francia; el responsable fue capturado

Varios heridos en atropellamiento masivo en isla de Francia; el responsable fue capturado

Tras atropellar a varios peatones, el autor del delito huyó en su coche, y antes de ser detenido tuvo tiempo de incendiar el vehículo y abrir una bombona de gas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad