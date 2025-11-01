En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Varios heridos y dos capturados deja ataque con arma blanca en tren de Reino Unido

Varios heridos y dos capturados deja ataque con arma blanca en tren de Reino Unido

La policía británica informó que el hecho ocurrió en un vagón de un tren. Las autoridades investigan las causas del ataque mientras los heridos reciben atención médica.

Varios heridos y dos detenidos deja ataque con arma blanca en tren de Reino Unido
Varios heridos y dos detenidos deja ataque con arma blanca en tren de Reino Unido
Foto: redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: 1 de nov, 2025

La policía británica anunció que un ataque con arma blanca a bordo de un tren el sábado en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, dejó varios heridos, y precisó que dos personas fueron detenidas.

"En estos momentos estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, en el que varias personas fueron apuñaladas", declaró la policía británica de transportes en X, y añadió que "dos personas fueron detenidas".

En desarrollo...

