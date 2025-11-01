Varios heridos y dos capturados deja ataque con arma blanca en tren de Reino Unido

La policía británica anunció que un ataque con arma blanca a bordo de un tren el sábado en la región de Cambridge, en el este de Inglaterra, dejó varios heridos, y precisó que dos personas fueron detenidas.

🚨#ÚLTIMAHORA



📌🇬🇧 Se reporta un gran despliegue policial y de servicios de emergencia en Huntingdon, Reino Unido, tras un apuñalamiento múltiple en el interior de un tren. La policía británica ha informado que 2 personas han sido detenidas. pic.twitter.com/3ljUxCvfRv — Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) November 1, 2025

"En estos momentos estamos respondiendo a un incidente en un tren con destino a Huntingdon, en el que varias personas fueron apuñaladas", declaró la policía británica de transportes en X, y añadió que "dos personas fueron detenidas".

RU 🇬🇧

🔴

Carnicería en Inglaterra



Ataque con cuchillo hace unas horas en un tren en Huntington (Cambridgeshire).

Varias personas resultaron heridas.

Operativo especial de la policía.



Según informes no confirmados, dos agresores habrían sido abatidos por las fuerzas del orden pic.twitter.com/NrTahRimkJ — El Curandero (@curandero_el) November 1, 2025

En desarrollo...