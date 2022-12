Vicepresidente venezolano dice que no habrá referendo revocatorio contra Maduro

"Aquí Maduro no va a salir por referéndum porque primero aquí no va a haber referéndum. (...) Ellos saben que no va a haber referéndum porque primero lo hicieron tarde, segundo lo hicieron mal y tercero cometieron fraude", dijo Aristóbulo en un acto de respaldo a Dilma Rousseff, transmitido por la televisora gubernamental.

El líder opositor Henrique Capriles advirtió el sábado sobre un estallido social si el gobierno impide que se celebre un revocatorio contra Maduro este año, luego de que el mandatario declarara un estado de excepción.

"Tendrán que matarnos a todos nosotros antes de darnos un golpe parlamentario", añadió Istúriz.

Maduro declaró un estado de excepción para afrontar lo que denunció como una amenaza externa, por lo que convocó a realizar "ejercicios militares" para prepararse para "cualquier escenario" como una eventual "intervención armada" internacional.

Además, ordenó tomar las fábricas improductivas y encarcelar a los empresarios que paralicen sus fábricas para "sabotear" al país, en medio de una "guerra económica" que atribuye al sector privado.

La oposición esperaba realizar el referendo revocatorio a más tardar a finales de este año, pero el oficialismo venía afirmando que los plazos legales no lo permitirían.

Si un referendo revocatorio se realiza después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del período presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el jefe de Estado.

Venezuela está sumida en una honda crisis agravada por el desplome del ingreso petrolero, con la inflación más alta del mundo (180,9% en 2015) y una caída del PIB de 5,7% el año pasado.