Video de un agente del ICE expone nuevos detalles sobre los disparos a una mujer

Un video captado con el teléfono celular del agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó contra una mujer estadounidense en Mineápolis dejó al descubierto este viernes nuevos detalles del hecho desde un ángulo que hasta ahora no se conocía.

Las imágenes, difundidas inicialmente por Alpha News y cuya autenticidad fue confirmada por CNN, fueron grabadas con el móvil del funcionario del ICE que causó la muerte de Renee Good el pasado miércoles. El agente ha sido identificado por varios medios como Jonathan Ross.

La grabación, de menos de un minuto de duración, muestra desde una perspectiva muy cercana los momentos previos al uso del arma de fuego. El video inicia cuando Ross se aproxima al vehículo de Good, que estaba atravesado en la vía con el fin de bloquear el paso de los agentes migratorios.

“Está bien, no estoy enfadada contigo”, se escucha decir a la mujer desde el interior del automóvil.



El agente registra con su cámara el carro color burdeos desde distintos ángulos y, al llegar a la parte trasera, se encuentra con otra mujer, identificada como Becca Good, quien posteriormente confirmó en un comunicado que se trataba de su esposa y que ambas se encontraban juntas en el lugar.

“No cambiamos las matrículas todos los días, para que lo sepas. Esta será la misma cuando regreses a hablar con nosotras más tarde”, le dijo Becca al agente, mientras le pedía que mostrara su rostro frente a la cámara.

“¿Vas a venir por nosotras? Mejor ve a buscar algo de comer, grandulón”, añadió.

BREAKING: Alpha News has obtained cellphone footage showing perspective of federal agent at center of ICE-involved shooting in Minneapolis pic.twitter.com/p2wks0zew0 — Alpha News (@AlphaNews) January 9, 2026

Publicidad

En paralelo, otro agente se acerca por el costado opuesto del vehículo y le solicita a Renee Good que descienda. En ese momento, la mujer comienza a maniobrar el auto para retirarse del lugar, mientras Ross se coloca frente al vehículo para impedir su avance.

Segundos después, el agente grita y dispara contra la conductora. La grabación se vuelve inestable tras los disparos y, a continuación, se observa el automóvil impactando contra un poste en la vía pública.

El video se ha difundido ampliamente en redes sociales y ha reactivado la polémica en torno a lo ocurrido. Mientras algunos sostienen que el agente actuó en defensa propia al considerar que su vida estaba en peligro, versión respaldada por la administración del presidente Donald Trump, otros aseguran que la mujer únicamente intentaba huir. Estos últimos argumentan su postura en el movimiento de las ruedas del vehículo, que, según otros registros audiovisuales, se dirigían hacia un espacio de la carretera donde el agente no se encontraba.

Publicidad

Sobre el caso, el vicepresidente JD Vance se pronunció en redes sociales y defendió la actuación del funcionario: “Miren esto, por difícil que sea. A muchos se les ha dicho que este agente no fue embestido por un auto, que no estaba en peligro y que asesinó a una mujer inocente. La realidad es que su vida corría peligro y disparó en defensa propia”.