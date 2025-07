Video del momento exacto en que mar retrocede más de 30 metros antes de tsunami en Hawái

Un estremecedor episodio natural sorprendió a residentes y turistas en Hawái, luego de que el mar retrocediera más de 30 metros en la isla de Kauai, encendiendo las alarmas por un tsunami.

El fenómeno ocurrió tras un potente terremoto de magnitud 8.8 que sacudió la madrugada del 30 de julio la región de Kamchatka, en Rusia.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad y celulares en la bahía de Hanalei muestran el momento exacto en que el mar comenzó a retirarse bruscamente, dejando expuesto el fondo oceánico.

La escena, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó pánico entre los habitantes, quienes fueron advertidos a través de mensajes de alerta en sus celulares.

“Fue como si el océano estuviera respirando hacia adentro. Todo el mundo gritaba que corriéramos”, relató un testigo. En medio del caos, las autoridades locales activaron protocolos de evacuación, instando a la población a dirigirse a zonas elevadas. El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tsunami con olas estimadas entre uno y tres metros.



See the water disappear from Hanalei Bay in this time-lapse, moving over 100 feet away.

This means the tsunami has reached Hawaii after a huge earthquake.pic.twitter.com/GN95prSCVB

