Video: ladrón murió al intentar asaltar a un conductor en plena calle

En Sao Paulo, Brasil, un asalto en plena vía pública tuvo un desenlace fatal para el presunto ladrón, quien recibió varios disparos después de que la víctima lograra arrebatarle el arma.

De acuerdo con las autoridades, el hecho se registró el martes en una concurrida avenida de la ciudad. Un hombre de unos 35 años llegó en una motocicleta, que posteriormente se descubrió tenía reporte de robo, y se acercó a un automóvil detenido por el tráfico. Dentro del vehículo viajaban un joven de 27 años y su hermana.

En medio del intento de robo, el conductor aprovechó un instante de distracción del atacante para enfrentarlo. Tras un breve forcejeo, consiguió desarmarlo y dispararle en repetidas ocasiones. Cámaras de seguridad y grabaciones de testigos captaron el momento.

Herido, el asaltante abandonó la moto y escapó a pie, pero horas más tarde fue ingresado al Hospital Campo Limpo, donde murió a causa de las lesiones.

La Policía Militar indicó que el hecho se investiga como legítima defensa, confirmando que no hubo otras personas lesionadas. El caso quedó registrado bajo los delitos de robo, homicidio y defensa propia, y continúa en manos del Distrito Policial de Sao Paulo.

