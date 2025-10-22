Video: mueren dos personas tras caída de avioneta durante despegue en Venezuela

Dos personas murieron este miércoles luego de que una avioneta se precipitara a tierra durante un intento de despegue en el aeropuerto de Paramillo, ubicado en el estado Táchira, al occidente de Venezuela, según informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

De acuerdo con el reporte oficial, la aeronave, tipo PAY1 y con matrícula YV1443, se estrelló a las 9:52 a. m. hora local (13:52 GMT). El INAC detalló que, tras el accidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

Según las primeras versiones, uno de los neumáticos de la avioneta habría estallado en el momento del despegue, lo que provocó la pérdida de control y el posterior impacto contra la pista. El choque generó una explosión seguida de un incendio que consumió gran parte del fuselaje.

#Ú́ltimoMomento

Una aeronave Piper PA-31T1 Cheyenne I, con matrícula YV1443, sufrió un accidente durante la maniobra de despegue en el Aeropuerto de Paramillo, Venezuela. pic.twitter.com/gNwp4k9LCo — América Vuela (@America_Vuela) October 22, 2025

Testigos relataron que una espesa columna de humo negro se elevó sobre la zona y pudo verse a varios kilómetros de distancia, mientras que las autoridades locales advirtieron sobre los efectos de la contaminación generada por el fuego.



Cuerpos de seguridad y brigadas de rescate de Táchira acudieron al lugar para sofocar las llamas y confirmar el fallecimiento de los dos ocupantes.

El INAC informó que tanto los organismos aeronáuticos como las autoridades del aeródromo de Paramillo iniciaron las investigaciones para establecer las causas del siniestro y determinar si influyeron fallas técnicas o errores humanos. Parte del accidente quedó registrado en video, y las imágenes se han viralizado en redes sociales.

