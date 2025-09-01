Video muestra el momento de terremoto en Afganistán: más de 800 muertos y 2.500 heridos

El Gobierno de facto talibán elevó este lunes a 800 los muertos y 2.500 los heridos por el fuerte terremoto de magnitud 6,0 que sacudió el este de Afganistán la noche del domingo, según confirmaron fuentes oficiales.

"Como resultado de los terremotos de anoche en las provincias orientales, el número de muertos en Kunar ha alcanzado los 800, mientras que el de heridos se eleva a 2.500", declaró en rueda de prensa el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, quien advirtió que las cifras no son definitivas y podrían aumentar en las próximas horas.

En la provincia de Nangarhar, el balance se mantiene en 12 fallecidos y 255 heridos. El ministro del Interior, Khalifa Sirajuddin Haqqani, ordenó a las autoridades locales brindar ayuda inmediata a las familias afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el epicentro del seísmo se localizó a 27 kilómetros al este de Nangarhar, a una profundidad de ocho kilómetros, lo que incrementó su poder destructivo. El temblor principal, registrado a las 23:47 hora local (19:17 GMT), estuvo seguido por al menos dos réplicas de magnitud 5.2.

Los equipos de rescate trabajan desde la madrugada para localizar sobrevivientes entre los escombros, aunque las labores se complican por los deslizamientos de tierra que han bloqueado carreteras clave. Las autoridades temen que el número de víctimas aumente a medida que se logre acceder a las zonas más remotas.

El video del terremoto en Afganistán

En redes sociales circula un video que muestra el momento exacto en que se produjo el terremoto. En las imágenes, grabadas por un ciudadano en una de las ciudades afectadas, se observa cómo los edificios y postes eléctricos se sacuden violentamente mientras la población entra en pánico y busca refugio.

El registro audiovisual, de apenas unos segundos, refleja la magnitud del desastre y la vulnerabilidad de la infraestructura afgana frente a fenómenos naturales de gran intensidad.