Trump y Venezuela
Salario mínimo
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Video: tráiler con exceso de carga cayó sobre un carro y dejó un conductor muerto

Video: tráiler con exceso de carga cayó sobre un carro y dejó un conductor muerto

El peso de la carga hizo que el tráiler se volcara y cayera directamente sobre la camioneta blanca, aplastándola por completo.

