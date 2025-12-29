Video: tráiler con exceso de carga cayó sobre un carro y dejó un conductor muerto

Un grave accidente de tránsito se registró en la India luego de que un tráiler que transportaba una carga excesiva de paja perdiera el control y terminara volcado sobre un vehículo particular, provocando la muerte inmediata de su conductor. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde generó conmoción por la violencia del impacto.

El siniestro ocurrió el domingo 28 de diciembre en inmediaciones del cruce de Pahari Gate, sobre la carretera Rampur–Nainital. En las grabaciones se observa cómo el vehículo de carga, visiblemente sobrecargado, intenta realizar una maniobra para evitar colisionar con una camioneta SUV Bolero que pretendía girar desde el segundo carril.

Según información entregada por la policía local, durante la maniobra una de las llantas del tráiler golpeó una barrera divisoria, lo que provocó que el conductor perdiera el equilibrio del vehículo. El peso de la carga hizo que el tráiler se volcara y cayera directamente sobre la camioneta blanca, aplastándola por completo.

La víctima fatal fue identificada como Firasat Khan, residente de la comunidad de Gujjar Tola. Su cuerpo quedó atrapado entre el volante y la estructura del vehículo, lo que dificultó las labores de rescate. Para recuperar los restos fue necesaria la intervención de grúas y maquinaria pesada.



Indian Roads are not less than a Final destination movie pic.twitter.com/WhNfO7Wkrs — 🚨Indian Gems (@IndianGems_) December 29, 2025

El accidente generó un fuerte caos vehicular en la carretera Rampur–Nainital, donde las tareas de rescate y remoción de los vehículos se extendieron por cerca de tres horas. Durante ese tiempo se formó un trancón de aproximadamente dos kilómetros y el tránsito tuvo que ser desviado por rutas alternas.

Por su parte, el conductor del tráiler fue trasladado a un centro médico con varias lesiones, mientras que el cuerpo de la víctima fue llevado a una clínica para la respectiva autopsia. Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades y establecer si el exceso de carga fue un factor determinante en la tragedia.