Video: un muerto y decenas de heridos deja el tifón Nanmadol en Japón

Tempête tropicale Fiona en Guadeloupe, typhon Nanmadol au Japon...



Le nombre de cyclones tropicaux recensés chaque année dans le monde devrait rester stable mais ceux les plus violents devraient être de plus en plus nombreux



➡️ https://t.co/qqlTDyGX84 pic.twitter.com/EVeVP9B2bh