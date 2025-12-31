En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Plan Éxodo
UPC
Cifra desempleo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Videos: estos fueron los primeros países en celebrar la llegada del Año Nuevo 2026

Videos: estos fueron los primeros países en celebrar la llegada del Año Nuevo 2026

Como es tradición, las primeras imágenes del nuevo año llegaron desde Oceanía y Asia, donde los festejos quedaron registrados en videos que rápidamente se viralizaron.

Publicidad

Publicidad

Publicidad