Videos: estos fueron los primeros países en celebrar la llegada del Año Nuevo 2026

Mientras gran parte del planeta aún se alistaba para despedir el 2025, en otras latitudes el calendario ya marcaba el inicio del Año Nuevo 2026. La razón es conocida: los husos horarios hacen que la medianoche no llegue al mismo tiempo en todo el mundo, permitiendo que algunos territorios celebren antes que el resto. Como es tradición, las primeras imágenes del nuevo año llegaron desde Oceanía y Asia, donde los festejos quedaron registrados en videos que rápidamente se viralizaron.



Países que ya recibieron el Año Nuevo 2026

El primer lugar habitado en recibir el 2026 fue Kiritimati, también conocida como la Isla de Navidad, ubicada en la República de Kiribati. Esta remota isla del Pacífico volvió a ser protagonista al convertirse en la primera región del mundo en darle la bienvenida al nuevo año, un momento que fue seguido con atención a nivel internacional.

Poco después, Samoa y Tonga se sumaron a la celebración. Ambos países despidieron el 2025 y recibieron el 2026 “a lo grande”, con llamativos espectáculos de fuegos artificiales en algunos de sus puntos más representativos. Los videos mostraron cielos iluminados y celebraciones multitudinarias cargadas de música y tradición.

Samoa and New Zealand have officially entered 2026. Samoa is known for its strong cultural traditions, while New Zealand is one of the Pacific’s most developed economies. #NewYear2026 #Cameroon #MMINews pic.twitter.com/vVrVzTPwhh — Hamdan News (@HamdanWahe57839) December 31, 2025

En tercer lugar apareció Nueva Zelanda, donde la ciudad de Auckland, en la Isla Norte, se convirtió en una de las primeras grandes urbes del planeta en entrar al 2026. El icónico show de luces en la Sky Tower fue el centro de atención y marcó el inicio oficial de los festejos en el país.

🇳🇿Auckland, New Zealand enters the 2026 New Year with fireworks at the Sky Tower. pic.twitter.com/URZQvsH1MC — Crannofonix (@CrannofonixNews) December 31, 2025

La celebración continuó en Australia, con Sídney como uno de los escenarios más esperados. Miles de personas disfrutaron del espectáculo de fuegos artificiales alrededor del Puente de la Bahía y la Ópera de Sídney, en un evento que pudo verse en vivo y que volvió a posicionar a la ciudad como uno de los epicentros mundiales del Año Nuevo.



New Year 2026 celebration 🎉 Sydney, Australia.🇦🇺 pic.twitter.com/qhcYNYPQhu — GLOBAL PULSE 360 (@DataIsKnowldge) December 31, 2025

Más tarde, Brisbane, en el estado de Queensland, y Puerto Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, se unieron a la bienvenida del 2026 con rituales y actividades enfocadas en la naturaleza, resaltando la conexión cultural y espiritual de estas regiones con su entorno.

A dazzling fireworks display in Brisbane for 2026 pic.twitter.com/WWDvIswNbL — Potato (@MrLaalpotato) December 31, 2025

El Año Nuevo también llegó a China, Malasia y Taiwán. Ciudades como Hong Kong, Kuala Lumpur y Taipéi recibieron el 2026 con espectaculares fuegos artificiales que iluminaron el cielo y quedaron registrados en imágenes que recorrieron el mundo.

Happy New Year Hong Kong, China, Malaysia and Taiwan! 🎉



Watch as fireworks fill the sky in Kuala Lumpur and Taipei to welcome in 2026.



Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/0s1QsVuhU0 — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025