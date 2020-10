10 de septiembre de 2020 - Mañanas BLU, con Néstor Morales, programa completo

Este jueves en Mañanas BLU, con Néstor Morales, habló María Angélica Garzón, exesposa de Javier Ordóñez, sobre la muerte del abogado tras la agresión policía.

Sobre este tema y la oleada de protestas violentas que se presentaron en el país también se refirieron Daniel Palacios, viceministro del Interior, el general Gustavo Moreno, subdirector de la Policia Nacional, y Luz Mary Martínez, tía de Jaider Fonseca, joven que murió ayer en medio de las protestas.

Convierta a BLU Radio en su fuente de noticias

Además, la representante a la Cámara Katherine Miranda, habló sobre el proyecto de ley que busca que la Policía no use armas letales y no letales.

Escuche aquí el programa completo de Mañanas BLU, con Néstor Morales:

Publicidad