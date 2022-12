Este viernes en Mañanas BLU con Néstor Morales, estuvo el líder de los taxistas Hugo Ospina, que manifestó que, si Uber se legaliza como una empresa de taxis, él será el primero en pasarse a trabajar en la plataforma. Además, reiteró que los vehículos particulares no pueden transportar pasajeros y que, de ser aprobado así por ley, él le podría montar competencia a TransMilenio.

Por otro lado, la superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, en diálogo con Mañanas BLU, aseguró que aún no pueden determinar si el regreso de Uber a Colombia es legal o no , puesto que no fueron informados previamente de la llegada de la plataforma al país.

Publicidad

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), Sylvia Constain, habló en Mañanas BLU sobre los temas que rodean la subasta del espectro .

Escuche estas y otras noticias aquí:

Publicidad