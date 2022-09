“A dónde se llevarán la plata, ¿a Nueva York, Miami o Madrid? Allí se pagan más impuestos”: Petro

El presidente Gustavo Petro en entrevista exclusiva con Blu Radio y Noticias Caracol aseguró que la reforma tributoria es la mejor opción para tener un mejor país y criticó a aquellos que hoy convocan a marchas por la iniciativa.

"Esa tesis es una ideología. ¿Quién produce el empleo en Colombia? La mitad se produce por la misma gente, la economía popular son ellos sobreviviendo. La otra mitad está en la inmensia mayoría compuesta por medianos y pequeños empresarios, a quienes no queremos ponerle impuestos. Ahí no está el tema", aseguró el mandatario.

Petro aseguró que, el impuesto al patrimonio solo afectará a los más ricos de Colombia, al igual que se hace en España y Estados Unidos es para impulsar al país de mejor forma. Además, las fortunas quedan quietas y se podría usar para ayudar a los que más necesitan.

"Los que comen, que somos todos paguen. Como esa la costumbre en la constitución y entonces ahora sí que reforma tributaria tan mala, salgamos a marchar. No señores, le tenemos que llevar el plato de comida al niño pobre", expresó el presidente.

El objetivo del Gobierno Nacional es combatir el hambre en el mundo, y las más grandes naciones en el mundo tienen impuestos mucho más altos que en Colombia. Según él, esa es la realidad del mundo.

"A dónde se llevarán la plata, ¿a Nueva York, Miami o Madrid? Allí se pagan más impuestos. Lugares en donde se está hablando al impuesto a las grande fortunas. Tengan la certeza que estamos viviendo una situación de hambre mundial y todos están tomando medidas", aseveró Petro.

Por último, el mandatario apuesta que es una solución a muchos problemas en el país y que es justo que el que necesita tenga lo que merece.