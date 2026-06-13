A la cárcel hombre señalado de almacenar y difundir material ilícito contra menores

Se trata de Cristian Gerardo García Martínez, un hombre que fue enviado a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías, luego de ser señalado por la Fiscalía de almacenar y difundir material audiovisual relacionado con abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la investigación, una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) permitió detectar que entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025 el procesado habría compartido 66 archivos con contenido sexual explícito a través de una plataforma digital internacional.

Según la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que García Martínez presuntamente almacenó el material y lo envió desde Cartagena, Bolívar.

Con base en esos elementos probatorios, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo una orden de captura que fue ejecutada por la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha, La Guajira.



Labores investigativas permitieron identificar a Cristian Gerardo García Martínez como el presunto responsable de compartir desde su teléfono celular y a través de una plataforma digital internacional, 66 archivos con contenido explícito que involucrarían a niños, niñas y… pic.twitter.com/rxPfxwRklr — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 13, 2026

Durante el procedimiento judicial, las autoridades incautaron un teléfono celular que será analizado como parte de la investigación.

Posteriormente, García Martínez fue presentado ante un juez e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.

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Aunque el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el juez decidió enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.