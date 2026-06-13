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A la cárcel hombre señalado de almacenar y difundir material ilícito contra menores

Cristian Gerardo García Martínez fue enviado a prisión tras ser procesado por presuntamente compartir 66 archivos con contenido ilícito que involucraba a menores de edad.

A la cárcel hombre señalado de almacenar y difundir material de abuso sexual infantil
Captura de Cristian Gerardo García, en Ríohacha, La Guajira
Foto tomada de @FiscaliaCol
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 13 de jun, 2026

Se trata de Cristian Gerardo García Martínez, un hombre que fue enviado a la cárcel por decisión de un juez de control de garantías, luego de ser señalado por la Fiscalía de almacenar y difundir material audiovisual relacionado con abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con la investigación, una alerta emitida por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI) permitió detectar que entre el 28 de octubre y el 6 de noviembre de 2025 el procesado habría compartido 66 archivos con contenido sexual explícito a través de una plataforma digital internacional.

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Según la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que García Martínez presuntamente almacenó el material y lo envió desde Cartagena, Bolívar.

Con base en esos elementos probatorios, un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes obtuvo una orden de captura que fue ejecutada por la Policía Nacional en un inmueble del barrio Nazareth, en Riohacha, La Guajira.

Durante el procedimiento judicial, las autoridades incautaron un teléfono celular que será analizado como parte de la investigación.

Posteriormente, García Martínez fue presentado ante un juez e imputado por el delito de pornografía con persona menor de 18 años.

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Aunque el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, el juez decidió enviarlo a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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