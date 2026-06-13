Padre e hijo intentaron secuestrar a una persona en El Poblado: fueron capturados

La rápida reacción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió frustrar un presunto secuestro en El Poblado, a la vez que se pudo capturar en flagrancia a dos hombres señalados de participar en el hecho.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los hechos fueron detectados durante labores de vigilancia y control realizadas por uniformados que observaron una situación sospechosa y procedieron a intervenir de manera inmediata, lo que permitió rescatar a la persona afectada.

Las investigaciones preliminares indican que los capturados, padre e hijo de 46 y 25 años, habrían utilizado una sustancia que fue lanzada al rostro de la víctima con el propósito de dejarla en estado de indefensión.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, indicó que los secuestradores pretendían trasladarla a la víctima hasta el Nordeste antioqueño.



"Su presunto objetivo era llevárselo hasta el municipio de Segovia y allí exigir dinero a sus familiares a cambio de su liberación. La valentía de la víctima, sumada a la acción oportuna de nuestras autoridades, permitió evitar que este secuestro se diera", expuso.

Según versiones conocidas por las autoridades, la víctima logró evitar que el secuestro se consumara al lanzarse del vehículo en movimiento en el que era transportada, una acción que llamó la atención de los uniformados que se encontraban patrullando el sector y facilitó la intervención policial.

Durante el operativo fueron incautados cuatro teléfonos celulares y una bolsa que contenía la sustancia presuntamente utilizada en el intento de secuestro. Además, las autoridades inmovilizaron el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos.

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Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso judicial correspondiente por los delitos de secuestro y lesiones personales.