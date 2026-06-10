Cayó otro depredador sexual en Estados Unidos vinculado a casos de abuso en Medellín

Krisztian Kovacs, de 45 años y residente de Delray Beach, fue capturado por autoridades de Estados Unidos (HSI y CBP) en Fort Lauderdale y enfrenta cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. Según la investigación, habría utilizado a Colombia, incluyendo Medellín, como destino para presuntas conductas de explotación sexual de menores.

Según dio a conocer el alcalde Federico Gutiérrez, una revisión de los dos teléfonos reveló material de abuso sexual infantil: “Todo un depravado sexual. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: Medellín no será refugio para depredadores sexuales ni para quienes vienen a buscar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó en su cuenta de X.

También confirmó que ya son 33 extranjeros capturados entre 2024 y 2026 por hechos relacionados con abuso o explotación sexual de menores, 18 en Medellín y 15 en otros países.

“Seguiremos trabajando con autoridades nacionales e internacionales para identificar, perseguir y judicializar a quienes pretendan convertir nuestra ciudad en escenario de estos delitos aberrantes”, concluyó el mandatario.



Vale la pena mencionar que no solo han sido capturados, sino que ya son 10 condenados por la justicia de los Estados Unidos por ser depredadores sexuales en la ciudad, tras un trabajo de las autoridades de ese país y la Alcaldía de Medellín.

El último caso conocido a finales de mayo fue el de Ramón Arellano Sandoval, un hombre de 65 años ciudadano americano, que fue sentenciado a 30 años en prisión federal de Miami en ese país, por los delitos de intento de explotación sexual de una menor residente en la capital antioqueña e intento de producción de material de abuso sexual infantil.