En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
La Ola Blu
Consejo de Seguridad ONU
Petro suspendido
De La Espriella
Iván Cepeda

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Cayó otro depredador sexual en Estados Unidos vinculado a casos de abuso en Medellín

Cayó otro depredador sexual en Estados Unidos vinculado a casos de abuso en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que van 33 extranjeros judicializados entre 2024 y 2026 por explotación sexual en la ciudad, 18 de ellos capturados en la capital de Antioquia.

Capturado por explotación sexual de menores de edad.jpg
Capturado por explotación sexual de menores de edad.
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Krisztian Kovacs, de 45 años y residente de Delray Beach, fue capturado por autoridades de Estados Unidos (HSI y CBP) en Fort Lauderdale y enfrenta cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. Según la investigación, habría utilizado a Colombia, incluyendo Medellín, como destino para presuntas conductas de explotación sexual de menores.

Según dio a conocer el alcalde Federico Gutiérrez, una revisión de los dos teléfonos reveló material de abuso sexual infantil: “Todo un depravado sexual. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo: Medellín no será refugio para depredadores sexuales ni para quienes vienen a buscar a nuestros niños, niñas y adolescentes”, indicó en su cuenta de X.

También confirmó que ya son 33 extranjeros capturados entre 2024 y 2026 por hechos relacionados con abuso o explotación sexual de menores, 18 en Medellín y 15 en otros países.

“Seguiremos trabajando con autoridades nacionales e internacionales para identificar, perseguir y judicializar a quienes pretendan convertir nuestra ciudad en escenario de estos delitos aberrantes”, concluyó el mandatario.

Lea también:

Megaoperativo en Medellín (2).jpg
Antioquia

Capturan a 7 delincuentes y decomisaron 45.000 dosis de estupefacientes en Medellín

hospital.jpg
Antioquia

Hospital La María de Medellín, bajo inspección por caso de presunto maltrato a paciente

Vale la pena mencionar que no solo han sido capturados, sino que ya son 10 condenados por la justicia de los Estados Unidos por ser depredadores sexuales en la ciudad, tras un trabajo de las autoridades de ese país y la Alcaldía de Medellín.

El último caso conocido a finales de mayo fue el de Ramón Arellano Sandoval, un hombre de 65 años ciudadano americano, que fue sentenciado a 30 años en prisión federal de Miami en ese país, por los delitos de intento de explotación sexual de una menor residente en la capital antioqueña e intento de producción de material de abuso sexual infantil.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Estados Unidos

Abuso sexual

Federico Gutiérrez

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad