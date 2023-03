A mí me generó credibilidad: general (r) tras declaraciones del director de la Policía sobre Caquetá

El general Henry Sanabria, director de la Policía Nacional, entregó declaraciones sobre el secuestro por 48 horas de casi 80 policías por la llamada Guardia Campesina en la zona de Los Pozos, en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, en el que se produjo un canje entre el ministro y los secuestrados.

Estas declaraciones causaron un revuelo en diferentes sectores. El general en retiro Héctor Darío Castro Cabrera, habló en Sala de Prensa sobre las recientes declaraciones del actual director general de la Policía, el general Henry Sanabria.

“Desde el momento en que escuché al general Sanabria, percibí en sus declaraciones algo importante en estos casos como lo es la sinceridad. Habló con mucha propiedad, porque cuando uno no habla con sinceridad, le falta la fluidez, él fue muy abierto y lo dijo con una seguridad que, a mí, por ejemplo, me generó credibilidad. Por eso hay que analizar esto desde el punto de vista, en este caso, personal, un hecho de estos, visto por diferentes personas, deja varias apreciaciones. Siempre he pensado que cuando hay un antecedente tan grave como cuando un campesino y un policía muerto y que el uniformado parece trofeo, cuando se amenaza a siete policías más si no se atienen recomendaciones sobre la situación; pues todo esto hace que quien vaya a hablar con estas personas tenga una presión. Lo normal es que esa persona no actúe de forma autónoma”, indicó.

El general Castro, también se refirió a la labor de los policías y sobre las sensaciones de los hombres y mujeres actualmente de la institución en su ejercicio diario.

“Le da a uno la sensación de que si hay cierta inseguridad para el accionar como policía. La gran mayoría de los policías son personas que están con las mejores intenciones, entregados a servirle a la institución y a los ciudadanos”, señaló.