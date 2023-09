¿A paso lento? Así avanzan las medidas por emergencia de violencia de género en Colombia

El pasado 19 de mayo fue sancionado el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro, allí se establece en el artículo 344 que desde ese día se declaraba la emergencia por violencia de género en el país y se establecían medidas de choque para prevenir casos de feminicidios, abusos, acosos y todos los demás que afecten la integridad de las mujeres.

El artículo es claro en que el Gobierno tiene un año para implementar las medidas, cuatro meses después se evidencia que hace falta acelerar algunas de ellas. Y es que las cifras son escalofriantes, entre el 1 de enero y 31 de julio de este año, se registran 28.061 eventos de violencia intrafamiliar contra mujeres (con un aumento porcentual del 5,20 % con respecto al mismo período del 2022).

Según el Observatorio de Feminicidios Colombia, su coordinadora, Estefanía Rivera Guzmán, le contó a Blu Radio que en ese mismo periodo (enero - julio) tienen reporte 302 casos de feminicidios en todo el país.

Sobre el balance de las medidas en el marco de la emergencia por violencia de género, hay una cosa en la que coinciden las organizaciones y es que un problema estructural como ese tipo de violencia no puede solucionarse en pocos meses y también que después de cuatro meses aún se están construyendo esas medidas.

Publicidad

Yamile Roncancio, directora de la Fundación Justicia para Todas, advierte que el problema base es que no existe una certeza sobre los datos y eso no permite atender adecuadamente la emergencia: “No hay un sistema integrado de datos de violencias basadas en género y eso hace que haya diferentes cifras en entidades y organizaciones, no hay un diagnóstico total de cómo se están abordando las problemáticas en cada zona del país y sin esa claridad es imposible responder a una emergencia”, señala Roncancio.

Por eso señala que el proceso es de largo aliento que no se soluciona en un año, sin embargo: "No hemos conocido unas acciones en concreto en temas de atención por parte de atención de fuerza pública en este sentido, sobre todo porque esto depende del pie de fuerza y que no hay unidades específicas para eso como sí lo hay en asuntos de niñez y protección animal, no hemos conocido acciones concretas de orden nacional, no lo hemos observado en el día a día”.

Al respecto, la Policía ha informado sobre la instalación de un centro para la atención de víctimas de violencia basada en género, pero no hay un registro sobre la conformación del cuerpo élite de esa institución y de las Fuerzas Militares, hasta el momento se creó apenas una mesa de trabajo entre Ministerio de Defensa y Consejería de la Mujer para su implementación.

Publicidad

“Se ratifica el compromiso del sector frente a la creación del cuerpo élite, para ello se instauró la Mesa Técnica de Coordinación para la Eliminación de violencias entre fuerza pública y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer donde se está revisando la composición de ese cuerpo y las funciones que tendría. Además de las acciones que fomenten una cultura institucional libre de violencias y estereotipos por discriminación del género”, es la respuesta que se ha entregado desde Ministerio de Defensa.

Al respecto, Rivera, del Observatorio de Feminicidios: "Se están implementando acciones en algunas ciudades como piloto, porque lo que hemos identificado como organizaciones feministas es que la atención primeria de la Policía es muchas veces la que hace la diferencia en la protección de esa mujer que está en riesgo.”

Rivera ha estado acompañando también el proceso de construcción de las medidas que establece la emergencia, especialmente en el sistema de alertas tempranas, “en este momento está en la fase con equipos de ingenieros en la consolidación de identificar los factores de riesgo, según esta participación en las mesas, se espera que hasta final de año se pueda tener una prueba inicial de esta herramienta tecnológica que va a facilitar la articulación institucional”.

Le puede interesar