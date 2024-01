A pesar de orden de Petro, Presidencia no redujo consumo de gasolina: casi 10.000 galones en un mes

El pasado 12 de junio de 2023, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado para que la ciudadanía intentará reducir el uso de combustibles y, como se dice popularmente, aseguró que el ejemplo empezaría en casa. Lo señaló así en referencia al incremento en el precio de ese combustible para cerrar el hueco fiscal del fondo de estabilización de precios.

“En el frente del comercio exterior es clave que reduzcamos importaciones de combustibles, especialmente, gasolina. Eso depende de usted, hagamos esfuerzos por consumir menos gasolina en nuestra vida cotidiana. Comienzo por mi caravana presidencial”, señaló el presidente.



Aunque no hay datos específicos publicados de la caravana presidencial, lo cierto es que la propia Presidencia no atendió el llamado del mandatario y no se ha reducido el consumo del combustible, a pesar de la orden del presidente y del incremento en los precios.

Blu Radio revisó los documentos sobre el pago que hizo la Presidencia a la Organización Terpel por combustible y no se observa una reducción en el mismo.

En el mes de junio, cuando el presidente hizo el anuncio, se consumieron 5.286 galones de gasolina entre el 1 y el 15 de ese mes y 3.861 entre el 16 y el 30 del mismo, es decir un total de 9.147.

En el mes de octubre, el consumo no bajó, subió. Se consumieron 9.019 galones en el Dapre pero aparece un consumo de 703 galones adicionales pagos por la entidad en Cartagena, es decir un total 9.722 galones.

El contrato estuvo activo hasta el 20 de noviembre de 2023, por lo que no se puede hacer la comparación con ese mes, porque no se prestó servicio en los últimos 10 días. El incremento también se ha visto reflejado en el pago que se hace por la gasolina, mientras en junio se pagaron $141.628 millones, en octubre fueron $155.592 millones.