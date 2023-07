¿A qué se debe la interminable crisis de la vía al Llano? Ingeniero responde

Luego de conocerse la trágica avalancha que se presentó en Quetame, Cundinamarca, el pasado martes, 18 de julio, los habitantes de este sector volvieron a sufrir las inclemencias económicas y sociales de la crisis que se sufre por cuenta de los derrumbes y las emergencias que se registran en este punto de la vía al Llano.

Alfonso Ramos, profesor de la Universidad Javeriana, magister en geotecnia y PhD en ingeniería, habló en Sala de Prensa Blu sobre lo que técnicamente ocurre con la vía al Llano en Colombia, sobre todo en el kilómetro 58.

“Tenemos una geología relativamente joven en la cordillera Oriental y eso hace que los materiales sean inestables, los altos niveles de precipitaciones hacen que estos materiales se puedan degradar de forma rápida. A pesar de que es una geología complicada, no es única en el mundo. En otras latitudes se desarrolla con unos estándares de calidad importantes”, indicó Ramos.

Si bien es cierto que el clima y los deslizamientos hacen parte de la crisis, Ramos también señaló que factores a tener en cuenta son el terreno y el conocimiento de los las personas que hacen las carreteras en las montañas.

“Aunque nuestra geología es complicada, no es la única con esas características y pues en otras latitudes se desarrolla infraestructura con los estándares de calidad importantes… tenemos una particularidad en Colombia, la historia climática no es amplia entonces esto hace que los modelos que se utilizan para medirlos no se conocen muy bien. Es común encontrar que si se hace una perforación el material puede cambiar de forma abrupta y eso se debe a que estamos en una zona en la que convergen, al menos, tres placas tectónicas”, indicó.

Además, señaló que una de las principales características para la construcción de carreteras es la de conocimientos sobre temas de geología y también invertir en buenos recursos. El profesor señaló si la vía al Llano debió construirse en esa zona y si el trazado de la vía es estable. Contó que construir en este sector es un reto de ingeniería.

Finalmente, se refirió a la situación de los habitantes que tienen que soportar los cierres y los constantes derrumbes de la vía al Llano.

“Muchos municipios están emplazados en sitios donde se han presenciado calamidades, recordemos lo de Mocoa, que está ubicada en lo que se denomina un abanico fluvioterrencial, así pasa en muchos municipios de Colombia. Esto no es nuevo hay un estudio de esto muy interesante del 2018 donde se priorizan lugares donde se han presentado estos eventos”, comentó.

