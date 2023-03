“A quién se le ocurre decir que estamos beneficiando al narcotraficante”: Petro le responde a fiscal

Desde Chocó, el presidente Gustavo Petro le respondió al fiscal general, Francisco Barbosa, luego de que este se reuniera con los partidos Liberal, Conservador y La U con el fin de pedir apoyos para que no sean aprobadas algunas de las reformas del Gobierno, al considerar que puede beneficiar algunos sectores.

Durante estas reuniones, el fiscal sumó voces a favor de sus reparos en la misma coalición de Gobierno, al indicar: “Sepan que tenemos un propósito, que es que el narcotráfico no se meta por los parágrafos de los artículos que se presentan muchas veces en esos proyectos”.

Ante esto, Petro Respondió: “Como presentamos el proyecto para liberar a este campesinado de la cárcel, de hacer un pacto con él diferente, entonces se atreve un funcionario por ahí a decirnos que prohijamos el narcotráfico. El narcotráfico se ha prohijado en las instituciones. Es que se metió en la Sociedad de Activos Especiales para recuperar los bienes que consiguió con el tráfico ilícito; se metió en la Dirección Nacional de Protección, esa misma donde ayer atentaron contra nuestro director”.

Para el mandatario de los colombianos, el narcotráfico en el pasado estaba inmiscuido en las instituciones del Estado y se benefició de diferentes maneras

Publicidad

“En debates que me tocó hacer públicamente para liberar la ley de la mafia, que capturó ministerios, que se mete por el parqueadero al Palacio de Nariño para dialogar impunidad al narcotráfico, que se metió en la Fiscalía para lograr que no se juzgara, y entonces eso sí no es pecado. Eso sí no es perseguido. Eso sí es aplaudido; eso sí es ocultado por la prensa; pero liberar un campesino que cultiva hoja de coca después de tanta exclusión, entonces nos condena”, señaló el presidente.

Además, agregó: “A quién se le ocurre decir que estamos beneficiando al narcotraficante porque el campesino sale de la cárcel. Hay a quien se le ocurre y a ese que se le ocurre tiene poder. Les gusta ver a los campesinos presos, les gusta ver a los jóvenes fusilados inocentemente, les gusta ver a los jóvenes que se manifiestan calcinados en sus ojos por los gases lacrimógenos o muertos en las calles simplemente porque gritaban que tenían derecho a la dignidad y la vida”.

La respuesta de Petro fue durante la sanción de la ley de mujeres cabeza de familia en materia de política criminal y penitenciaria y con la cual se beneficia a más de cinco mil reclusas que pegan penas menores a 8 años.

Publicidad

Puede ver: