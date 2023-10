A su llegada a la Corte, Armando Benedetti reveló que tenía masa cancerígena

A su llegada a la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por el caso Fonade, el exsenador Armando Benedetti reveló que el pasado sábado, 28 de octubre, le extirparon un pólipo cancerígeno de casi cinco centímetros.

Por esta situación, los médicos le recomendaron guardar reposo durante cuatro días y, según el exsenador, le solicitó a la magistrada Cristina Lombana, quien lleva su caso, un plazo de 72 horas por su condición de salud.

Sin embargo, según el también exembajador de Colombia en Venezuela, la magistrada Lombana no quiso atender su petición y pasó su declaración en la Sala de Instrucción del pasado viernes, 27 de octubre, a este lunes, 30 de octubre.

Por esa razón, Benedetti arremetió contra la magistrada Lombana asegurando que ella lo amenazó con cambiarle el abogado si no asistía a la cita.

Publicidad

“Ya la Corte dijo que la recusaron. Me amenazó con cambiarme de abogado si no venía hoy. No sé qué hacer frente a este delirio frenético, furioso y hasta loco que tiene por mí”, aseguró.

Finalmente, el exsenador llegó este lunes a la Corte Suprema en Bogotá a declarar en la investigación que se adelanta en su contra por tráfico de influencias e interés indebido de contratos, esto por presuntamente intervenir en la contratación del Fonade a cambio de coimas.

Le puede interesar: