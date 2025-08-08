Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Abatido alias 'Miller', cabecilla de disidencias que ordenó emboscada donde asesinaron 7 militares

Abatido alias 'Miller', cabecilla de disidencias que ordenó emboscada donde asesinaron 7 militares

Fue una operación militar en zona rural de San José del Guaviare la que permitió abatir al jefe de la estructura Jhon Linares, brazo del Bloque 'Jorge Suárez Briceño' bajo el mando de alias 'Calarcá'.

Abatido alias 'Miller', cabecilla de disidencias que ordenó emboscada donde asesinaron 7 militares
Abatido alias 'Miller'.
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: agosto 08, 2025 12:10 p. m.

En las últimas horas, tropas del Ejército, en una operación de inteligencia apoyada por aviación militar, abatieron en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare, a alias 'Miller', cabecilla de la estructura Jhon Linares, perteneciente al Bloque 'Jorge Suárez Briceño' de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Calarcá'.

Alias 'Miller' era el responsable directo del ataque terrorista perpetrado en abril, en el que murieron siete militares en Guaviare.

Tras ese hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Alias 'Miller', de 43 años, acumulaba más de dos décadas en actividades criminales y tenía en su contra tres órdenes de captura por distintos delitos. Su historial lo vinculaba con acciones armadas, extorsión y control de rutas del narcotráfico en la región.

Disidencias referencia
Disidencias referencia
Foto: AFP

El Ejército informó que, tras su muerte, se verifica si en el operativo hubo más bajas dentro de la estructura armada. La acción es considerada un golpe significativo contra el Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, comandado por alias ‘Calarcá’, que mantiene presencia en zonas estratégicas del sur del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Disidencias Farc

Guaviare