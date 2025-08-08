Abatido alias 'Miller', cabecilla de disidencias que ordenó emboscada donde asesinaron 7 militares

En las últimas horas, tropas del Ejército, en una operación de inteligencia apoyada por aviación militar, abatieron en Puerto Cachicamo, zona rural de San José del Guaviare, a alias 'Miller', cabecilla de la estructura Jhon Linares, perteneciente al Bloque 'Jorge Suárez Briceño' de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Calarcá'.

Alias 'Miller' era el responsable directo del ataque terrorista perpetrado en abril, en el que murieron siete militares en Guaviare.

Tras ese hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, había ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permitiera su captura.

Alias 'Miller', de 43 años, acumulaba más de dos décadas en actividades criminales y tenía en su contra tres órdenes de captura por distintos delitos. Su historial lo vinculaba con acciones armadas, extorsión y control de rutas del narcotráfico en la región.

El Ejército informó que, tras su muerte, se verifica si en el operativo hubo más bajas dentro de la estructura armada. La acción es considerada un golpe significativo contra el Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’, comandado por alias ‘Calarcá’, que mantiene presencia en zonas estratégicas del sur del país.