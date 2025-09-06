Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Abatido por el Ejército alias 'Frank' en Bolívar: uno de los más buscados del Clan del Golfo

Abatido por el Ejército alias 'Frank' en Bolívar: uno de los más buscados del Clan del Golfo

En San Martín de Loba, Bolívar, fue neutralizado alias Frank, quien se encontraba incluido en el cártel de los más buscados del GAO Clan del Golfo en el sur de Bolívar y responsable de ataques contra líderes sociales, firmantes de paz y sus familias.

Abatido por el Ejército alias Frank en Bolívar
Abatido por el Ejército alias Frank en Bolívar
Foto: suministrada
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 08:03 p. m.

En medio de operaciones militares desarrolladas en la vereda Popayal del municipio de San Martín de Loba, unidades del Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT) se enfrentaron a miembros de la subestructura Edgar de Jesús Madrid Benjumea, logrando la neutralización de su cabecilla, alias 'Frank', y de una mujer identificada como alias la Veneca, señalada de ser su pareja sentimental.

En el lugar de los hechos se hallaron dos armas largas, municiones e información de la estructura ilegal, lo que permitirá avanzar con la ofensiva en la zona.

Abatido por el Ejército alias Frank en Bolívar
Abatido por el Ejército alias Frank en Bolívar

Alias 'Frank' figuraba entre los más buscados de esta estructura ilegal y tenía una orden de captura por concierto para delinquir agravado, expedida en noviembre de 2024 por un juzgado en Cartagena. El hombre había heredado el control de actividades criminales de su madre, alias Celeste, capturada meses atrás en San Pablo, Bolivar, por el mismo delito.

Con ocho años de trayectoria criminal, era señalado de dirigir la producción y tráfico de drogas, así como de cobrar extorsiones a campesinos y comerciantes en San Pablo, San Martín de Loba, Alto del Rosario y Barranco de Loba en Bolívar. Además, registraba tres anotaciones en el sistema penal oral acusatorio por fabricación y porte ilegal de armas, además de dos procesos por homicidio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ejército Nacional

Clan del Golfo