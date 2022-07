"Abrazo con Petro no fue mi ingreso al petrismo": Rodolfo Hernández critica nueva reforma tributaria

En diálogo con Mañanas Blu, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández les respondió a sus votantes que lo calificaron de “traidor” por su reunión con Gustavo Petr o. Insistió en que no ha ingresado al petrismo, aunque reconoció que no sabe si le va a hacer oposición.

“Si hace lo que yo creo que hay que hacer y que él tiene en el programa de gobierno, si está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, cómo le hago oposición a una cosa si estoy de acuerdo”, señaló Hernández.

Sin embargo, sí cuestionó que ya se hable de una reforma tributaria y no de acabar la corrupción, a la que calificó como un cáncer terminal.

Si yo hubiera ganado, hubiera empezado atacando la corrupción, no pretender hacer reformas tributarias, que seguramente hay que hacerlas, ajustando para arriba para abajo, pero primero hay que atender ese enfermo terminal de cáncer (la corrupción). Van a hacer una reforma tributaria gigantesca que no sabemos cómo va a dejar al sector privado, a las personas naturales y jurídicas afirmó.

El excandidato también pidió esperar que empiece su gobierno para ahí sí responder a la pregunta si Gustavo Petro va a gobernar con corruptos, frase que Hernández mencionó en varias ocasiones durante la campaña presidencial.

“Pero no he empezado. Cómo nos ponemos atacar una cosa que no sabemos cómo va a arrancar, cómo se va a desarrollar. Yo no soy así, hay que dejarlo que trabaje, que proponga a ver qué es lo que va a hacer”, añadió el ingeniero.

Y es que Hernández, sobre todo en redes sociales, fue muy criticado por su reunión con Petro la semana anterior. Algunos usuarios lo calificaron de traidor e, incluso, afirmaron que él nunca tuvo la verdadera intención de ser presidente.

