"¿Cómo voy a hacerle oposición a lo que estoy de acuerdo?": Rodolfo Hernández sobre gobierno Petro

El ingeniero Rodolfo Hernández habló en Blu Radio sobre su posición frente al gobierno del nuevo presidente electo, Gustavo Petro , e indicó que aún no sabe si se definirá como miembro de la oposición.

Es más, indicó que entre este martes 5 de julio y miércoles 6 de julio, decidirá si asumirá su curul en el Senado de la República que ganó por ley tras perder en las elecciones de segunda vuelta el pasado 19 de junio.

También indicó que no cuenta con la experiencia en los temas legislativos, por lo que primero se reunirá con su equipo de asesores para definir si irá al Congreso .

“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy, pero voy a probar. El eslogan de la campaña sigue vivo”, dijo

En relación a la oposición al gobierno de Petro, el exalcalde de Bucaramanga precisó que no sabe si declararse en partido de gobierno, de oposición o independiente.

Hernández insistió que el plan de gobierno del líder del Pacto Histórico tiene grandes coincidencias con las propuestas que él pregonó en su campaña.

“¿Cómo voy a hacerle oposición a lo que estoy de acuerdo? Eso es absurdo de oponerse por oponerse. La gente está recontra mamada de ver esas peleas de políticos para lucirse y seguir figurando sin beneficio a la gente más pobre. Hay 22 millones de colombianos aguantando hambre”, insistió Hernández.

“Si hay cosas a las que deba declararme en oposición lo haré, pero no me puedo oponer a lo que estoy de acuerdo”, puntualizó el excandidato a la Presidencia de la República.

