“Si no hubiera querido ser presidente de Colombia no me habría inscrito”: Rodolfo Hernández

“En mi conciencia hice todo lo que tenía que hacer”, sostuvo Rodolfo Hernández ante la pregunta de si realmente quería ser presidente de Colombia; el candidato de la Liga Anticorrupción fue vencido en segunda vuelta por Gustavo Petro , quien tuvo el 50,44 % frente al 47,31 %.

“Entonces no me hubiera inscrito. Muchos ciudadanos no tienen ni idea del esfuerzo titánico que hay que hacer para la campaña . Yo lo que no gasté fue plata, ni por debajo, eso de comprar votos, yo no me puse en eso”, aseguró en diálogo con Mañanas Blu.

Se refirió también a la forma en cómo se manejó su campaña presidencial , la cual fue, en gran parte, expuesta por redes sociales. Explicó que no se hizo ‘ruido’ y, la mayor parte, la llevó a cabo desde Bucaramanga.

“En mi consciencia hice todo lo que tenía que hacer, lo que pasa es que la campaña fue más que todo es redes, no en manifestaciones o a través de salir o visitar; solo visité 10 ciudades, de restó fue en Bucaramanga, eso era lo que teníamos planeado con Becassino”, recalcó.

Por otro lado, habló sobre su curul en el Senado de la República, revelando en Mañanas Blu que aún no ha decidió si la tomará o no: “No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy, pero voy a probar. El eslogan de la campaña sigue vivo”.